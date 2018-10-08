«Золотая Горгулья» проводит музыкальный конкурс

Для конкурса были отобраны самые перспективные российские артисты. Победитель будет выбран при помощи голосования, в котором примут участие как представители крупнейших музыкальных пабликов – Рифмы и панчи, Новые альбомы, Fast Food Music, The Flow, Waves, Motherland, Родной звук – так и обычные пользователи ВКонтакте. Победитель конкурса получит годовое партнёрство с брендом JBL и возможность реализовать свои самые смелые творческие задумки.

Участники конкурса были отобраны арт-дирекцией клуба «16 тонн». Это артисты, уже зарекомендовавшие себя на музыкальной сцене. Среди номинантов: OFFMI, Метель, Лауд, Комсомольск, Rocket, Увула, Cream Soda, Влажность, NOA, Источник.

Победитель конкурса будет награжден 25 октября на вручении премии «Золотая Горгулья» в клубе «16 тонн», где в этот вечер также объявят победителей премии в номинациях: Легенда, ВИА, Электронный проект, Танцевальный проект, Арт-проект, Соул-проект, Хип-хоп, Поп-проект, Независимый музыкальный проект, Экспериментальный проект, Альтернативный проект, Блогер.

«Золотая Горгулья» - независимая музыкальная премия, которая проводится уже 19 лет подряд клубом «16 тонн». Традиционно победителями премии становятся музыканты, показавшие самые впечатляющие музыкальные достижения и внесшие значимый вклад в развитие музыкальный культуры. В разные годы золотую статуэтку получали: Земфира, Дельфин, Mujuice, Мот, L’One, Хаски, Елка, IOWA и другие артисты.

В 2018 году награждать победителей номинации будут Александр Ревва и Екатерина Варнава.

Интернет-трансляция премии будет вестись в ВКонтакте. Чтобы увидеть все вживую в клубе «16 Тонн», необходимо пройди предварительную регистрацию (http://www.goldengargoyle.ru/).