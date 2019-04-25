Егор Крид останется Егором Кридом

Недавно стало известно, что Егор Крид перестаёт сотрудничать с лейблом Black Star. При этом встал вопрос о том, сохранит ли певец за собой свой звучный псевдоним. И прогнозы были неутешительные.



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Однако теперь фанаты 24-летнего исполнителя могут выдохнуть. Глава Black Star Павел Пашу Курьянов в ютуб-интервью подтвердил, что, несмотря на расторжение контракта, Булаткин сохранит за собой сценическое имя Егор Крид, сообщает Life. Под которым будет в дальнейшем выступать и выпускать музыку. Останутся ли у него права на уже выпущенные композиции и мерч, пока не известно.

Он ушёл. У него контракт закончился. Но он будет Кридом, мы договорились. Все на уважении.

Ролик быстро удалили с "Ютуба", отмечает Super. Но самые интересные моменты видео успели сохранить фанаты.

Конфликт между певцом и лейблом нарастал с каждым днём. Крид был не согласен с условиями дальнейшего сотрудничества и требовал 50% от выручки, а главы Black Star были в ответ недовольны певцом и его поведением. Последней каплей стал его отказ выступать на Русском музыкальном фестивале в Абу-Даби из-за отсутствия настроения.