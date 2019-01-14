Егор Крид записал «Крутой» сингл

В соцсетях Егор Крид рассказал историю появления новой песни.

«У меня был тур по Америке и меня удивило, что ребята произносили мое имя, как Igor. Как среди американцев, так и среди русских эмигрантов, - рассказывает исполнитель. - Я сидел с девушкой в пабе и больше часа пытался ей объяснить, что Егор и Игорь - это два разных имени. И когда я был уверен, что она поняла, она меня спросила: «Ок, Игорь, а кто этот Егор?»

После этого разговора Егор записал на диктофон пару строчек, а в Москву я сразу же направился в студию, где записал весь трек целиком.

«В начале трека именно та самая запись с диктофона записанная 18 ноября 2018 года», - говорит исполнитель.

В скором времени готовится выход клипа.