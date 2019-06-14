Евгений Маргулис дал вторую жизнь песне «Бумажные солдаты»

Тогда же она впервые прозвучала в эфире «Авторадио», а чуть позже была представлена в эфире «Нашего радио». И только спустя почти пять лет издательство «Джем» издало эту композицию в виде официального релиза.

По словам Евгения Маргулиса, это детская песня, и не нужно искать в ней политический подтекст.

Мы были в гостях у наших друзей, и у них дома как раз гостил их трехлетний внук, который был одет в какую-то невообразимую бумажную куртку, - рассказал музыкант. - У него висел барабан, и он ходил и орал, мешал нам спокойно проводить время, ходил и орал: «Я бумажный солдат, я бумажный солдат». И я по этому поводу прикололся и написал детский такой стишок, из которого получилась достаточно милая песенка. Никакой политики она не несет, потому что это действительно детская песня, которую можно исполнять на утренниках в детских садах.



Евгений Маргулис