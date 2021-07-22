Евгений Маргулис прошелся по «девам»

«Давненько не делал клипов. Андрей Новоселов все-таки меня уломал! Огромное спасибо всем красавицам, разрешившим использовать их фотографии: Светлана Немоляева, Светлана Крючкова, Лолита Милявская, Анна Ардова, Юлия Меньшова, Лариса Гузеева, Ия Нинидзе, Ольга Кабо, Ирина Апексимова, Алена Хмельницкая, Олеся Судзиловская, Ингеборга Дапкунайте!!!! Спасибки Вам! P.S. и немножечко Катю Рождественскую!», - написал артист.
В клипе использована техника «оживающих фотографий». Евгений Маргулис иронично поет о девушках, которые в свое время его бросили.
Комменты