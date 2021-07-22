Евгений Маргулис прошелся по «девам»

Премьера первого выпуска ожидается уже в скором времени. «Вписка у Маргулиса» «Новый формат уже полюбившихся «квартирников». Как и прежде: живой звук, крутая атмосфера, интересные разговоры, но теперь – еще больше новой музыки! На «Вписку у Маргулиса» попадут только свежие музыкальные герои. Евгений Маргулис и Cаша ST познакомят с яркими и неординарными и изменят взгляд на тех, кого ты уже знаешь», — обещают авторы проекта.

Премьера первого выпуска ожидается уже в скором времени. «Вписка у Маргулиса» «Новый формат уже полюбившихся «квартирников». Как и прежде: живой звук, крутая атмосфера, интересные разговоры, но теперь – еще больше новой музыки! На «Вписку у Маргулиса» попадут только свежие музыкальные герои. Евгений Маргулис и Cаша ST познакомят с яркими и неординарными и изменят взгляд на тех, кого ты уже знаешь», — обещают авторы проекта.

Передача была представлена в блоке развлекательных телепрограмм, где получила приз «Золотая камера» в номинации Entertainment: Performing Arts. Кроме того, программа попала в шорт-лист Гран-при US International Film and Video Festival. Победители Гран-при будут объявлены 15 июня. Программа с Гораном Бреговичем вышла в эфир 6 апреля 2019 года. Самый известный балканский исполнитель и автор музыки к кинофильмам Эмира Кустурицы поделился со слушателями не только своей этнической музыкой, но...

Передача была представлена в блоке развлекательных телепрограмм, где получила приз «Золотая камера» в номинации Entertainment: Performing Arts. Кроме того, программа попала в шорт-лист Гран-при US International Film and Video Festival. Победители Гран-при будут объявлены 15 июня. Программа с Гораном Бреговичем вышла в эфир 6 апреля 2019 года. Самый известный балканский исполнитель и автор музыки к кинофильмам Эмира Кустурицы поделился со слушателями не только своей этнической музыкой, но...

Евгений Маргулис выпустил в свет композицию «Бумажные солдаты». Эта песня была создана музыкантом еще осенью 2014 года.