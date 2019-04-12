Гагарин выпустил в день космонавтики новый альбом

«Стань Птицей» не вошла ни в один альбом группы «Кино», не тронута аранжировкой и была на примете уже давно. А ещё она из раннего периода творчества и «героического» в ней немного. Всё, что я сейчас хочу сказать — именно в ней. Сказать себе и миру стоящему напротив с такими же глазами, парой рук, парой ног, но с удивительно соблазнительными губами», - рассказывает Cаша Гагарин.

