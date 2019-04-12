Гагарин выпустил в день космонавтики новый альбом

Новый диск, записанный, как и предыдущие, в сотрудничестве с Феликсом Бондаревым (RSAC), создавался как звуковой конструктор: песни с него выходили отдельными синглами всю зиму, обрастая по ходу дела дополнительными смыслами, а теперь собрались в единую историю человеческих отношений.
Если «Игла» — рассказ об обретении любви, а «Ласточка» — об её утрате, то «Мы станем лучше» — это «повесть о взрослении и принятии» — объясняет Александр Гагарин.
Концертные презентации альбома «Мы станем лучше» пройдут 12 апреля в Екатеринбурге («Дом печати»), 17 апреля в Петербурге («Космонавт») и 25 апреля в Москве («Москва club»).
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