Вышел трибьют Егора Летова с участием Шнура и Борзова

В сборнике приняли участие как молодые артисты новой русской волны, так и уже ставшие легендами отечественной рэп- и рок-сцены. Всего 27 групп попали в плейлист с каверами на песни Егора Летова: среди них Билли Новик, Ленинград, Сансара, Animal Jazz, Гречка, Lona, Наив, Комсомольск, Нейромонах Феофан, Психея, Громыка, Найк Борзов и другие.

Сегодня актуальность творчества Летова становится всё более очевидной. Знаковой фигурой он стал не только для тех, кто рос на его музыке, но и для тех, кто услышал её впервые уже задолго после его смерти. Отзывчивость артистов молодой сцены, а также современных слушателей к его творчеству показали, насколько Егор Летов снова интересен и нужен.

Многие каверы с трибьюта можно будет услышать в эфире Нашего радио.