Именем Егора Летова могут назвать аэропорт в Омске

Напомним, что Общественная палата РФ и Минкульт РФ запустили проект «Великие имена России». До конца этого года сразу 45 аэропортов крупных городов страны переименуют в честь выдающихся россиян. В список попал и Омский аэропорт «Центральный». Как подчеркивают авторы проекта, выбранные при голосовании имена известных соотечественников будут дополнять официальные названия, а не заменять их.



Егор Летов

Свое мнение по этому поводу в телеграм-канале Doinfo высказал руководитель Агентства Региональных Исследований Виктор Корб. По его словам, если уж давать имя аэропорту «Омск-Центральный», то такое: Омский аэропорт имени Егора Летова, а в англоязычной версии — Egor Letov International Airport. «Егор Летов — это по-настоящему омский феномен, в отличие от большинства исторических персонажей вроде Врубеля и Достоевского, — пояснил Виктор Корб «Омскрегиону». — Игорь Федорович родился, сформировался и проявился в Омске как музыкант и уникальная личность. Он, правда, не любил Омск, с которым связаны драматичные страницы его биографии, но его имя неразрывно связано с Омском для всех ценителей его творчества. Дать имя аэропорту — меньшее из того, что может сделать Омск для памяти своего гения». По словам Виктора Корба, есть и чисто маркетинговые соображения, по которым название Letov International Airport является предпочтительным: это и привлекательность, и воспроизводимость, и запоминаемость, и т.д.