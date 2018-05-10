Умер отец Егора Летова

Федор Дмитриевич Летов — ветеран Великой Отечественной войны.

«Федор Дмитриевич воевал на 3-м Прибалтийском фронте, особом Ленинградском фронте, также в составе 704 полка и 198-й стрелковой дивизии. Он награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией, за воинскую доблесть, за отвагу и множеством юбилейных медалей», — сообщает «12 канал».

В последнее время пенсионер жил в частном пансионате. Мужчина нуждался в круглосуточном уходе.Там его навещал старший сын Сергей Летов.