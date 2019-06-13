Найдена запись поющего 8-летнего Егора Летова

Вдова лидера рок-группы «Гражданская оборона» Наталья Чумакова опубликовала редкую аудиозапись, датированную 1972 годом, пишет omskregion.info. На ней восьмилетний Егор Летов поет песню «За того парня» из кинофильма «Минута молчания». По ее словам полуразмотанная бобина нашлась этой зимой при уборке квартиры, под шкафом.



Егор Летов

«Удивительно, что ее вообще не выкинули. Я не ожидала, что там будет что-то ценное, думала, какие-то записи рок-групп (такого много в архиве). Но оказалось, что это Федор Дмитриевич в семидесятых записывал какие-то архивы семьи, и вот среди них оказалась эта песня. Кстати, дальше есть записи пения мамы Егора, и это потрясающе красиво», — написала на своей странице в «Фейсбуке» Чумакова.

В подлинность записи поверили далеко не все, и на вдову Егора Летова посыпались обвинения в распространении фейков. Задетая за живое, Наталья Чумакова нашла что ответить злопыхателям.

«До чего у нас недоверчивые граждане. Даже не так: им всюду мнится конспирология и вранье. Так-то не удивительно, конечно, привыкли. С другой стороны, это люди, у которых подозрительность превалирует над здравым смыслом. Они реально думают, что у меня больше нет никаких дел, кроме как плодить фейки? И главное, каким образом? Отловить соседского пацана, заставить его петь, а потом голос Федора Дмитриевича приляпать? Или даже не его, а соседского дяденьки?.. Вообще, надо сказать, что только граждане, у которых медведь основательно потоптался по ушам, могут не слышать, что это реально голос Егора, его произношение, интонации. А еще поражает, что эта запись потом так чудовищно и зловеще преобразилась в песне “Здорово и вечно”», — написала она в соцсети.