Вышла факсимильная книга стихов Егора Летова

Стихи Егор, тогда Игорь Летов, начал писать еще до образования группы «Посев» и относился к этому очень серьезно. Перечеркнутый треугольник – это его подпись того времени. Так же он подписывал и свои письма. Сергей Сергеев, друг Егора, бывший даже какое-то время директором «Гражданской Обороны», стал одним из, кажется, четырех человек, кому удалось получить рукописный экземпляр такой книжки. Как он рассказывает, Егор просил его самого выбрать понравившиеся стихи. Поскольку книгу «запрещено не размножать», Сергей был очень рад тому, что она будет обнародована. За что мы ему премного благодарны, – прокомментировала выпуск книги вдова Егора Наталья Чумакова.
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