Вышла факсимильная книга стихов Егора Летова

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Издательство «Выргород» выпустило книгу стихотворений Егора Летова середины 80-х годов.
Факсимильное издание уже поступило в продажу и доступно для заказа в интернет-магазине лейбла. Новое издание получило название «Ро!!! Стихотворения 1983-1986 гг». Оно представляет собой 16-страничную брошюру формата 140х200 мм с суперобложкой. В оформлении обложки использованы работы Егора Летова.

Обложка книги
Обложка книги

Стихи Егор, тогда Игорь Летов, начал писать еще до образования группы «Посев» и относился к этому очень серьезно. Перечеркнутый треугольник – это его подпись того времени. Так же он подписывал и свои письма. Сергей Сергеев, друг Егора, бывший даже какое-то время директором «Гражданской Обороны», стал одним из, кажется, четырех человек, кому удалось получить рукописный экземпляр такой книжки. Как он рассказывает, Егор просил его самого выбрать понравившиеся стихи. Поскольку книгу «запрещено не размножать», Сергей был очень рад тому, что она будет обнародована. За что мы ему премного благодарны, – прокомментировала выпуск книги вдова Егора Наталья Чумакова.

Оригинал
Оригинал

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