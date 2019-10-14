Вышла факсимильная книга стихов Егора Летова

Это не свежая запись. Кавер на русском языке был сыгран группой впервые в июле 2013 года на одном из концертов. И только сейчас он получил официальный релиз. Но не простой, а в виде арт-объекта. Участники группы утверждают, что композицию на рентгеновском снимке можно прослушать примерно 10-15 раз, а потом она исчезнет.

