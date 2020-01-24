Квартиру Егора Летова в Омске сделают музеем

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В омской квартире лидера панк-группы «Гражданская оборона» Егора Летова через полтора года может открыться музей. Об этом 12 Каналу сообщил директор фонда «Сияние» Сергей Попков.

«Если все пойдет, как мы задумали, можно прогнозировать начало работы музея через полтора-два года, хотя работа еще предстоит огромная», — отметил он.

Основным местом в музее планируется сделать комнату, где размещалась студия «ГрОб — Records». Здесь в свое время были записаны почти все диски «Гражданской обороны», проекта «Коммунизм», а также сольные альбомы Егора Летова, Янки Дягилевой, Дмитрия Кузьмина и других представителей сибирского музыкального андеграунда.

Егор Летов
Егор Летов

Сейчас перед организаторами стоит задача — перевести трехкомнатную квартиру в пятиэтажной «хрущевке» на ул. Петра Осминина, из жилого помещения в нежилое. Для этого нужно получить согласие всех владельцев квартир дома.

Брат Егора Летова Сергей, являющийся собственником квартиры, заявлял, что готов безвозмездно передать ее для музея вместо выкупа, сообщает omskregion.info. Но у жильцов дома мнения по переводу квартиры в нежилой фонд разошлись, отметил Сергей Попков.

Также нужно будет решить вопрос по отдельному входу в будущее культурное учреждение, формату его работы и планам благоустройства.

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