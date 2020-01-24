Квартиру Егора Летова в Омске сделают музеем

«Если все пойдет, как мы задумали, можно прогнозировать начало работы музея через полтора-два года, хотя работа еще предстоит огромная», — отметил он.

Основным местом в музее планируется сделать комнату, где размещалась студия «ГрОб — Records». Здесь в свое время были записаны почти все диски «Гражданской обороны», проекта «Коммунизм», а также сольные альбомы Егора Летова, Янки Дягилевой, Дмитрия Кузьмина и других представителей сибирского музыкального андеграунда.



Егор Летов

Сейчас перед организаторами стоит задача — перевести трехкомнатную квартиру в пятиэтажной «хрущевке» на ул. Петра Осминина, из жилого помещения в нежилое. Для этого нужно получить согласие всех владельцев квартир дома.

Брат Егора Летова Сергей, являющийся собственником квартиры, заявлял, что готов безвозмездно передать ее для музея вместо выкупа, сообщает omskregion.info. Но у жильцов дома мнения по переводу квартиры в нежилой фонд разошлись, отметил Сергей Попков.

Также нужно будет решить вопрос по отдельному входу в будущее культурное учреждение, формату его работы и планам благоустройства.