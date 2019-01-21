Архив «Гражданской обороны» выставили на торги

Архив состоит из рукописей, автографов, документов, аудио и видео пленок, фотографий Егора Летова и «Гражданской Обороны». Данный архив, связанный с деятельностью легендарной группы «Гражданская оборона», один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и Компании. Представляет коллекционную ценность музейного уровня, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".
На торги выставлены артефакты 1980-2000-х годов. Стартовая цена лота составляет 340-350 тыс. рублей.
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