Именем Летова назовут аэропорт в Омске

Его именем назовут частный аэропорт малой авиации Поповка.

- Мы приняли такое решение, чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка, - сообщил Российской газете собственник аэродрома Александр Анисимов. - К сожалению, его имя не вошло в шорт-лист конкурса. Но объединило многих горожан, чье мнение не было учтено. В настоящее время мы собираем документы, чтобы получить разрешение на переименование аэродрома от властей. Ведь посадочной площадке по правилам присваивается имя находящегося вблизи населенного пункта.



Егор Летов

Аэродром находится в селе Поповка Азовского района в 20 минутах езды от центра города и принимает самолеты малой авиации. Его переименование состоится 30 ноября - в день окончания голосования в акции "Великие имена России".

Напомним, Омск вошел в список 45 городов, где воздушным гаваням (в том числе омскому аэропорту Центральный) предложили присвоить имена великих соотечественников. Одной из самых популярных кандидатур среди омичей стал лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов.

- Летов - это единственный человек, который связан с городом Омском полностью, всей своей жизнью. Он здесь родился, жил, умер и похоронен, - считают омские общественники. - Дать имя аэропорту - это меньшее из того, что может сделать наш город для памяти своего гения.

Однако в Омске по результатам голосования в финал проекта "Великие имена России" вышли Карбышев, Ульянов и Туполев. По словам организаторов конкурса, Летова поддержало всего шесть процентов "болельщиков".

По словам Анисимова, на аэродроме Поповка будет установлен барельеф в честь Летова. А в следующем году здесь планируется провести рок-фестиваль в память о музыканте.