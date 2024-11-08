Опубликована самая первая песня Егора Летова

В аннотации к треку указано, что это первый трек альбома 1983-1984 года «Письма в далёкий город Омск». На текущий момент эта запись официально не издавалась. Песня записана в форме аудио-сказки.

Альбом «Письма в далёкий город Омск» был записан проектом Егора Летова «Посев», из которого в дальнейшем и выросла группа «Гражданская Оборона». Долгое время эта запись считалась утерянной. Но, как это часто происходит с наследием Егора, запись недавно обнаружилась в его сохранившихся архивах.

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Егор Летов

Между тем, альбомы «Посева» в последние два года были изданы на компакт-дисках. Их выпустило издательство «Выргород». На текущий момент опубликовано восемь альбомов «Посева».