Госдума поддержала борьбу против билетных спекулянтов

Проект закона был внесен в Госдуму правительством осенью 2018 года.

"Целью законопроекта является совершенствование порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, а также решение проблем, связанных с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости услуги, указанной в билете", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в законопроекте, недобросовестная нажива на продаже билетов на культурно-зрелищные мероприятия существенно дискредитирует деятельность ведущих организаций культуры России. Проект направлен на ликвидацию случаев незаконной перепродажи билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия организаций культуры.

"Законопроектом предусматривается, что порядок возврата билетов на культурные мероприятия с учетом установленных Минкультуры России требований, в том числе в случаях отказа от посещения подобных мероприятий по инициативе посетителя, а также установление порядка возврата билетов, которые предусматривают идентификацию личности посетителя по документам, удостоверяющим его личность, устанавливается организациями культуры", - пишут авторы законопроекта.

Также сообщается, что в случаях отмены, замены или переноса культурных мероприятий посетителю возмещается полная стоимость билета самой организацией или лицом, уполномоченным на реализацию билетов.

Кроме того, правительство предлагает запретить продажу билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а также предусмотреть норму, в соответствии с которой реализацией билетов наряду с организацией культуры могут заниматься только уполномоченные такой организацией лица на основании соответствующего договора.

"При этом в законопроекте предусмотрено, что уполномоченные организацией культуры лица могут взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, в том числе за доставку билетов. Общая стоимость сопутствующих услуг не должна составлять 10% от стоимости билета", - следует из пояснительной записки к проекту. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их в несколько раз дороже, "обирая" россиян, а, не сумев продать билеты, возвращают театру, при этом получая полную стоимость.

"От действий билетной мафии страдают и зрители, и театры. Для примера: сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет в среднем более трех миллионов рублей", - рассказал Володин журналистам. По словам политика, закона ждут как зрители, так и театральное сообщество.

РИА Новости