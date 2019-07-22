После 20 лет молчания выйдет новый альбом Чижа

В жизни лидера группы «Чиж&Co» Сергея Чигракова всего четыре дня назад произошло радостное событие – у музыканта родилась внучка. РокИнтервьюТем не менее он нашел время приехать на юбилейное «Нашествие» и ответить на вопросы в пресс-центре НСН. Более того, здесь он сделал сенсационное заявление. Чиж на «Нашествии 2019» «Максимум через год выйдет новая пластинка группы «Чиж&Co». Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать – это красота», — заявил Чиграков.Быстрый поиск: Чиж Добавить комментарий
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