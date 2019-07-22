После 20 лет молчания выйдет новый альбом Чижа

Об этом ТАСС сообщил директор группы Андрей Асанов.



"Подтверждаю. Госпитализировали его на обследование, подробнее ничего сказать не могу", - сказал Асанов. Что послужило причиной госпитализации, пока не уточняется.





По словам Асанова, ближайшие концерты в Челябинске и Тюмени, которые должны были состояться 16 и 17 ноября, перенесены на начало декабря.

