Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз сыну

Об этом сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

По информации телеканала, родители мальчика обратились с заявлением в полицию, проводится проверка.



Яна Рудковская с сыном

"Да, это правда. Мы подали заявление в правоохранительные органы. Есть службы, которые этим занимаются, поэтому мы доверились профессионалам", — подтвердил Плющенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что ребенку угрожала в соцсетях неизвестная женщина, и знаменитости подали заявление в полицию о вымогательстве у них 2 млн рублей. Подробности случившегося пока не приводятся. Рудковская говорила о представителях некой религиозной секты, угрожащих Гном Гномычу.

«Поступали угрозы на протяжении достаточно долгого времени от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке. Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям. Первая, кто подала тревогу, была Лера Кудрявцева. Она увидела угрозы на своей странице, позвонила мне. Сейчас уже идет следствие, так что я не могу ничего комментировать, но все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей».

"Рудковская и Плющенко подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства у них через социальные сети при помощи ритуалов и проклятий нескольких миллионов рублей. В этой связи назначена доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, деньги у пары вымогатели требуют "не первый месяц, обещая расправиться с ними и с их сыном путем черной магии".

«Мы не комментируем в интересах следствия. Заявление написано больше месяца назад, просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать журналистам мне и Евгению. Полиция уже на верном пути и, я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание».

На страницу сына Плющенко в инстаграме подписаны более 300 тысяч человек.