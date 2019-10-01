System Of a Down съездит в благотворительный тур

"Мы рады сообщить, какие города вошли в наш европейский тур 2020 года. Билеты можно будет приобрести четвертого октября. Вся выручка поступит в благотворительный фонд My Step Foundation, который поддерживает инициативы, связанные с нуждами в Армении", — написали System Of A Down.

Рокеры дадут концерты в Нидерландах, Германии, Чехии, Польше, Венгрии, Швейцарии и Швеции.



System Of a Down

Поклонники из других европейских стран сразу же начали писать комментарии с вопросами о том, почему System Of a Down не приедут к ним. Россия не стала исключением.

"А где Россия?", "Приезжайте в Россию, пожалуйста", — прокомментировали подписчики.