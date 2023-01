Барабанщик System of a Down: Мы должны были расстаться с Сержем Танкяном!

В то время как System of a Down продолжает оставаться активной группой, давая спорадические концерты и выпуская пару неожиданных синглов в 2020 году, внутренние конфликты мультиплатиновой группы хорошо известны. Несколько лет назад Танкян и гитарист-вокалист Дарон Малакян рассказали о творческих разногласиях, которые привели к нехватке новой музыки в известной метал-группе.

Летом 2018 года Малакян рассказал Kerrang!:

«Если все собрались и были готовы играть в мяч, у меня готов альбом. Если бы это зависело от меня, System никогда бы не взял перерыв. … Честно говоря, Серж даже не хотел делать [альбомы 2005 года] Mezmerize и Hypnotize. Мы действительно умоляли его сделать эти записи. В то время он чувствовал, что его между нами нет».

Вскоре после этого Танкян взял на себя ответственность за перерыв группы, написав в открытом письме: «Это правда, что я и только я был ответственен за перерыв, который SOAD взял в 2006 году. Все остальные хотели продолжать в том же темпе гастролировать и делать записи».



System of a Down

В новом интервью для подкаста Battleline Долмаян высказал несколько откровенно откровенных мнений о том, как должны были действовать System, сказав:

«Серж действительно давно не хотел быть в группе. И, откровенно говоря, нам, вероятно, следовало разойтись где-то в 2006 году. Мы несколько раз пытались собраться вместе, чтобы записать альбом, но были установлены определенные правила, которые мешали нам сделать это и сохранить целостность System of a Down. Поэтому мы не могли собраться вместе и договориться. И частично это вина Сержа, а частично моя вина, и [басиста] Шаво [Одаджяна], и Дарона тоже. Но, в конце концов, если большая часть группы думает так, а один человек думает иначе, очень сложно собраться вместе и делать музыку, думая, что этот человек важен».

Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под «разошлись примерно в 2006 году», Долмаян пояснил:

«Я думаю, что нам нужно было двигаться дальше, и если Серж не хотел быть в группе в то время, мы должны были просто уйти от него и сделать это с кем-то другим. Но это то, что происходит, когда вы лояльны и действительно хотите, чтобы это сработало; вы будете мириться с вещами, которые могут нанести ущерб здоровью группы или здоровью ситуации. Возможно, было бы лучше, если бы мы пошли дальше и взяли другого певца для одного или двух альбомов, продолжили бы заниматься музыкой и позже вернули бы Сержа, если бы он захотел вернуться. Так, наверное, было бы лучше. Но как бы то ни было, я думаю, что мы потратили впустую 15, может быть, 20 лет нашей жизни на ожидание».

Со своей стороны, Танкян сказал Heavy Consequence в 2021 году, через несколько месяцев после того, как группа выпустила новые песни «Protect the Land» и «Genocidal Humanoidz», что, по его мнению, есть шанс для дополнительной новой музыки .

«Я действительно горжусь работой, которую мы проделали с System of a Down, и это вселяет в меня надежду, что однажды мы сможем собраться вместе и снова сделать что-то вместе», — сказал Серж тогда.

System of a Down снова собрались вместе, чтобы снова начать давать концерты в 2011 году. На данный момент у них запланировано только одно выступление на 2023 год — выступление в качестве хедлайнеров на масштабном однодневном фестивале Sick New World в Лас-Вегасе 13 мая.

Отсутствие концертов в программе группы также является предметом спора для Долмаяна, который заметил:

«Когда мы на самом деле на сцене, это здорово. Просто доходит до того, что это обескураживает. У нас забронировано одно выступление на следующий год. Одно шоу. Вот и все. … Я думаю, что мы хотели бы работать намного больше, но у Сержа болит спина; он как-то испортил себе спину. И он просто не хочет гастролировать так сильно, как остальные».

Он резюмировал это одним адским сравнением:

«Послушайте, если бы моя жена сказала мне, что мы будем заниматься сексом раз в год, я бы развелся. Так что вы понимаете, что это такое».