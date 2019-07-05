«Время и Стекло» выпустило второй альбом «Vislovo»

В альбом включено 14 треков, среди которых 11 оригинальных композиций, два ремикса и песня «Глубоко», записанная солисткой «Время и Стекло» Надей Дорофеевой в дуэте с Димой Монатиком.

Название «Vislovo» – это нововведение автора текстов и продюсера дуэта Алексея «Потапа» Потапенко, созданное на основе аббревиатуры от названия дуэта. Представляя новинку в своем инстаграме, участники предложили всем слушателям зависнуть вместе на новых треках.

- Люди во всем мире скучают по веселью и крутым тусовкам. Свободные, модные, неординарные, бесшабашные личности тянутся к энергии «Vislovo», - говорят музыканты о своей новой работе. - Это альбом для веселых вечеринок, для людей, которые охотятся за крутыми эмоциями и умеют отрываться по-настоящему, для шумных компаний, для влюбленных пар и просто меломанов…

На заглавный трек альбома уже снят видеоклип. В преддверии релиза музыканты также экранизировали композиции «Дим» и «Песню про лицо».