«Время и Стекло» выпустило клип про настоящий отрыв

Вместе с участниками группы Позитивом и Надей он ищет новых героев и собирает ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом: рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме, повторяют челлендж #saycheese и не только, пишет Intermedia. В клипе также снялись блогеры YanGo и Саша Чистова. Герои веселятся в абсурдном мире, напоминая миллионам людей, что такое настоящие вечеринки. Тусовка продолжается в контейнере, который стал символом шоу и обложкой нового альбома.

— Тусовка там, где группа «Время и Стекло». А «Vislovo» — это вечеринка, где собираются самые творческие, веселые и отрывные люди. В клипе мы хотим поделиться этой энергией, чтобы каждый, услышав музыку и почувствовав позитивный вайб, забыл обо всех проблемах, самовыражался и отрывался, — говорит Позитив.



Время и стекло

— Я называю этот клип очень крутым приглашением на «Vislovo»! Это тот случай, когда клип не подлежит объяснению – здесь замиксована сумасшедшая энергия нас, нашего стиля и нашей музыки. И эта энергия трансформируется в новый альбом, который вы услышите 5 июля, — добавляет Надя.

Новый альбом коллектива увидит свет уже 5 июля 2019 года. 5 октября состоится концертная презентация пластинки во Дворце спорта в Киеве.