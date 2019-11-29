Националисты сорвали концерт группы "Время и Стекло" во Львове

Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Дело".

В интервью изданию представитель радикалов Антон Петровский заявил, что от музыкантов требовали сделать видеообращение, в котором они бы назвали Крым украинской территорией, а также осудили Россию за политику в Донбассе.



Время и стекло

"Поскольку такого обращения от представителей группы не было, концерт решили отменить, - говорится в сообщении. - "Время и Стекло" отказались записывать такое видео. Для того, чтобы во Львове не было массовых возмущений, организаторы решили отменить концерт".

Во львовском клубе "Малевич", где 5 декабря должен был пройти концерт, изданию подтвердили, что организаторы сообщили о его отмене.

Украинская поп-группа "Время и Стекло" создана в 2010 году. В ее состав входят Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева. Коллектив отмечен рядом наград, в том числе украинской премией "Песня года".