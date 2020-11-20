Солистка «Время и стекло» Dorofeeva горит

На фоне вывески с надписью Dorofeeva (чтобы лучше запомнилось) певица позирует в разнообразных откровенных нарядах и призывает «Пусть горит моя душа, хочу, чтоб до утра, а может, даже дольше, а может, навсегда».

Слова и музыку трека сделали продюсер «Время и стекло» и глава лейбла MOZGI Entertainment Алексей Потапенко, сама Надежда Дорофеева и Владимир Кагарлык.

«gorit – первая грань сольного проекта Dorofeeva. Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? а может даже дольше? а может навсегда? Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и её командой мы создали историю про эстетику и стиль новой Dorofeeva»



ТЕКСТ

Певица остается проектом лейбла MOZGI Entertainment.

Презентация проекта Dorofeeva состоялась в формате онлайн-вечеринки. Певицу пришли поддержать коллеги Monatik, Потап и Вера Брежнева. Также Надя пообщалась по видеосвязи с Алексеем Завгородним, с которым десять лет пела бок о бок в составе «Время и Стекло», а также с Иваном Дорном, Александром Гудковым и Мотом.