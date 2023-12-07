Dorofeeva спела про хейт в соцсетях

Бывшая солистка группы «Время и стекло» высказалась на тему бесконечного хейта в интернете, обращенного к известным публичным персонам.
«Аффирмация против хейта. Включайте каждый раз, когда кто-то поливает вас грязью. Источник вдохновения – реальные комментарии и новостные заголовки. Пусть пишут – продолжайте идти своим путем», - объясняет замысел песни Надя Дорофеева.
В клипе использованы реальные комментарии в социальных сетях Дорофеевой. Режиссеры клипа - Павел Закревский и Илларион Ефремов.
«Так что пусть пусть-пусть пишут, А мы с тобой их всех оставим», - дает совет Dorofeeva.
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