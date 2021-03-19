Dorofeeva выпустила новый альбом и клип

В EP «Dofamin» вошли пять треков, альбом выпущен сразу в двух версиях - цензурной и нецензурной.
«Я хочу, чтобы каждый из вас погрузился в концертную атмосферу моего первого EP. 19 марта мини-альбом Dofamin откроется на всех цифровых площадках, а на моем YouTube выйдут mood-видео на live-версии всех 5 треков. Первая видеоистория из Dofamin – A tebe… Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки», - говорит бывшая солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева.
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