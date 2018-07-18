Клип группы «Время и Стекло» набрал 200 млн просмотров

Три года назад состоялся релиз видеоработы, которая стала новым определяющим этапом в творчестве группы «Время и Стекло». Режиссер Леонид Колосовский сумел увидеть артистов по-новому, чем задал определяющий вектор в визуальной стилистике группы, а также - новый тренд в отечественном клипмейкинге в целом. Только за первые полгода клип набрал 30 миллионов просмотров, занял лидирующие позиции в музыкальных чартах и взлетел на первое место в СНГ согласно видеообзору YouTube Rewind.

Сегодня видеоработа «Имя 505» побила новый рекорд. Счетчик просмотров клипа преодолел отметку в 200 миллионов на YouTube.

Мало кто знает, что легендарный видеоклип должен был сниматься в совершенно другой локации. По словам режиссера, в основе сюжета лежала идея некой вечеринки где-то на вилле в Лос-Анджелесе, тусовка, где все присутствующие бесконтрольно отрываются. Но, протестив вместе с оператором Антоном Фурсой несколько кадров в подходящем интерьере, Леонид Колосовский с командой приняли спонтанное решение – снимать на цветных фонах, выставив фотографический свет. Возможно, именно это заключение и определило дальнейший успех клипа «Имя 505», который на сегодня стал некой "визуальной цитатой".

- Это первый несюжетный клип для группы «Время и Стекло». Вспоминаю нашу встречу с артистами и продюсерами Ириной Горовой и Потапом. Я пришел с таблицей Excel на 80 пунктов – разных кадров, которые зрители увидели в видеоработе. Позитив, обвешанный ложками, или бьющий себя молотком по руке, Надя, которая ест кислый лимон или повторяет «вирусные» танцевальные движения. После 15 пункта я сделал паузу и в переговорной комнате несколько минут стояла тишина. Было сложно заразить команду этой безумной идеей, ведь она звучала странно. Но, все-таки, все поддержали авантюру! - поделился Леонид Колосовский. - Яркие образы артистов воплотили Слава Чайка и Виталий Дацюк. Приятно, что этот клип стал таким успешным, - тогда подобного результата никто не ожидал. На тот момент мы делали все в кайф, как сегодня говорят, на хайпе. Это первая видеоработа нашего производства, которая набрала 200 миллионов просмотров! Меня переполняют эмоции!

Успех клипа "Имя 505" и еще ряда музыкальных видео для таких артистов, как: MOZGI, Время и Стекло, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Лолита, Юлианна Караулова, Дима Билан, Градусы, Потап и Настя, группа "Пицца", Buritto и других, каждый из которых набрал миллионы просмотров в сети, определил Леонида Колосовского как одного из самых востребованных клипмейкеров в СНГ. Режиссер не раз был номинантом и победителем музыкальных премий на звание "Клипмейкер года". Вскоре состоится премьера новой видео-работы Колосовского для группы - кумиров миллионов подростков "Open Kids".