«Время и Стекло» показали клип в стиле клубных нулевых

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Группа «Время и Стекло» представила клип на трек «Лох» со своего последнего альбома «Vislovo» (смотреть клип).

Режиссером видео стала Таню Муиньо.

В ролике оживают самые яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, мини-юбки, рейверские очки, кепи, цепи и максимум несочетающихся аксессуаров, гофре, глиттер, мелирование и гелевые укладки, пишет Intermedia.

Участники группы предстали в образах героев, воплощающих эпоху нулевых. Так, Надя появляется в образе типичной для того времени длинноногой блондинки, копирующей стиль Кристины Агилеры. Днем она заведует салоном красоты, а ночью танцует на барной стойке. Позитив же успел перевоплотиться в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, «плохого парня» на Ferrari и бармена.

Время и стекло
Время и стекло

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