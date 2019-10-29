«Время и Стекло» показали клип в стиле клубных нулевых

Вместе с участниками группы Позитивом и Надей он ищет новых героев и собирает ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом: рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме, повторяют челлендж #saycheese и не только, пишет Intermedia. В клипе также снялись блогеры YanGo и Саша Чистова. Герои веселятся в абсурдном мире, напоминая миллионам людей, что такое настоящие вечеринки.