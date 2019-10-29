«Время и Стекло» показали клип в стиле клубных нулевых

Режиссером видео стала Таню Муиньо.
В ролике оживают самые яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, мини-юбки, рейверские очки, кепи, цепи и максимум несочетающихся аксессуаров, гофре, глиттер, мелирование и гелевые укладки, пишет Intermedia.
Участники группы предстали в образах героев, воплощающих эпоху нулевых. Так, Надя появляется в образе типичной для того времени длинноногой блондинки, копирующей стиль Кристины Агилеры. Днем она заведует салоном красоты, а ночью танцует на барной стойке. Позитив же успел перевоплотиться в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, «плохого парня» на Ferrari и бармена.
Комменты