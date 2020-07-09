Джеймс Блейк выпустил новую песню

Блейк продюсировал трек, который он написал в соавторстве со Starrah (сотрудничает с Maroon 5 и Cardi B в «Girls Like You») и Али Тампоси (приложил руку к «Stronger» Келли Кларксон и «Сеньорите» Кабелло и Шона Мендеса).

«Ты вообще настоящий?» - это своего рода эксперимент с задумчивой электроникой, даже если он представляет Блейка, бродящего далеко от своих экспериментальных корней.

Новая песня Блейка следует за его совместным творчеством Mustafa «Come Back» и синглом «You're Too Precious», который вышел в апреле.

В этом году Блейк презентовал уже несколько песен во время прямых трансляций и телевизионных выступлений.