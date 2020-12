Джеймс Блейк спел «Covers» Айлиш, Уандера и Бейонсе

Альбом открывается кавером на песню «when the party’s over» Билли Айлиш, затем идут каверы на песни «Atmosphere» Joy Division, «Never Dreamed You’d Leave In Summer» Стиви Уандера, «Godspeed» Frank Ocean, «When We’re Older» Бейонсе (в оригинале она называется «Otherside» и звучит в сборнике Lion King: The Gift), «The First Time Ever I Saw Your Face» 1957 года Пегги Сигер (популярной она стала в исполнении Роберты Флэк в саунтреке дебютного фильма Клинта Иствуда Play Misty for Me).

Это акустический альбом, в котором звучат только голос Джеймса Блейка и его рояль, иногда к ним для атмосферности добавляются минималистичные синтезаторы.



James Blake