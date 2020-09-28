Клава Кока показала, как «Сошла с ума»

Режиссер клипа Александр Романов использовал тему оригинального клипа «Тату» с девушками, высовывающимися на полном ходу из грузовика - только Клава Кока едет на спортивной машине и высовывается из нее, просто приподнявшись в кабриолете.

Кроме того, в клипе присутствуют танцы в ночном клубе и даже драка между девушками по причине, которую в клипе разъяснить забыли.



Клава Кока

«Как вам наш мини-фильм с элементами боевика? Видали, как я умею драться? А все из-за чего...? Любовь!», - радуется выходу клипа Клава Кока.