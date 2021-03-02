Зимний фестиваль в Сочи завершился премьерами, металом и «Болеро»

Одна из этих мировых премьер ожидалась особенно. Британский композитор Шарлотта Брей — один из самых актуальных молодых композиторов Европы, обладательница множества премий и наград за свои произведения. Ей заказывают премьеры в BBC Proms и Вербье, Ковент-Гардене и Альдебурге, а теперь ей заказал премьеру сочинский фестиваль Башмета.

Оркестровая пьеса называется «The Flight of Bitter Water» («Исход горькой воды») и посвящена состоянию современного человека в период пандемии. Как пошутил директор фестиваля Дмитрий Гринченко перед концертом, «вот исполним произведение про пандемию, и все исцелимся». На сцене — Всероссийский юношеский оркестр п/р Юрия Башмета, дирижирует итальянский мастер Клаудио Ванделли.



Клаудио Ванделли

Если судить по пьесе Шарлотты Брей, исцеления не будет. Тягостные басовые пады и тянущиеся по струнке писки скрипок и флейт надежды не оставляют. Брей использует абсолютно современный язык, балансируя между всеми модными трендами последних десятилетий, не сваливаясь в атональный шум, и при этом не отходя далеко от британской традиции времен Перселла. Развития в пьесе нет. Все сумрачно и безнадежно до самого конца, несмотря на проблескивающие иногда надежды на перезвоны колоколов и учащающиеся попискивания стрингов. Скорее, это звоночки о начале конца света. И грозные иерихонские трубы на коде возвестили о смене парадигмы, о приходе новой ковидной реальности.



Йенс Петер Майнц

От шумановского концерта для виолончели с оркестром ля минор с прекрасным немецким виолончелистом Йенсом Петером Майнцем ожидалась прекрасно же темперированная классика, она и получилась. Дирижировать вышел сам Башмет. У Йенса удивительно благородный, округлый и насыщенный воздухом звук, элегантный штрих. Слушать такого Шумана одно удовольствие. Йенс Петер Майнц придает этой музыке ту необходимую светлую горчинку-грустинку, которая отчаянно хороша. Это было блистательное выступление мастера, и юношеский оркестр поддержал его, ни разу не перебив и не сбив. Впрочем, оркестровые тутти в этом концерте Шумана - лишь знаки препинания для виртуозного и при этом элегичного монолога виолончели виртуоза.



Татьяна Самуил

Еще один постоянный гость башметовских фестивалей — скрипачка Татьяна Самуил (Бельгия). Она активно работала в Академии с молодыми музыкантами, и на гала-концерте закрытия исполнила концерт для скрипки с оркестром ля минор Александра Глазунова. Один из самых популярных у Глазунова, но и самых технически сложных. В Moderato (как известно, этот концерт не разделен цезурами на формальные части), Самуил легко парила в перекличках с оркестром, - главная и побочная партии тут отданы солисту. Красивый мягкий звук скрипки Самуил, - и отменная техничность в сложнейшей глазуновской каденции с двойными нотами. Казалось, что играет не одна Самуил, а сразу несколько Самуил, - две-три. Как автором и задумывалось, видимо. И снова воздушные пиццикато, и снова изящная скерцозность…



Всероссийский юношеский оркестр и пианист Дмитрий Маслеев

А вот что странно было услышать на этом концерте — так это музыку Александра Цфасмана, одного из родоначальников советского джаза. Это «Джазовая сюита» для фортепиано с оркестром, более известная под названием «Снежинка». Она была написана в 1945 году, в момент начала гонений коммунистов на джаз и, по иронии судьбы, именно в этом году он прекрасно сыграл «Рапсодию в блюзовых тонах» Дж. Гершвина в Колонном зале Дома Союзов и Большом зале консерватории. Всего через год его выгонят из оркестра Всесоюзного радио по причине еврейской национальности, и начнутся непростые годы. А в это время Цфасман — в зените славы, и всеми способами пытается адаптировать американский джаз под требования «пролетариата» и специфические вкусы сталинской верхушки.



Дмитрий Маслеев

Искрящийся, как шампанское, неизменно позитивный звук «Снежинки» совмещает свойственную саму Цфасману как пианисту виртуозность, и джазовые приемы для светлого советского будущего. Играет ее молодой пианист Дмитрий Маслеев, обладатель I премии и специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта с камерным оркестром XV конкурса Чайковского в Москве (2015 год). Маслеев безусловно справляется с технической стороной вопроса, и ему явно интересен этот романтический настрой Цфасмана — бесконечные арпеджио, подчеркивающие позитив триоли, воодушевляющие трубы и сказочные треугольники. Любопытно, что недавно этот же концерт играл Петр Айду в Москве, и тоже выглядел необычайно счастливым (или эту музыку играть иначе нельзя?). Словом, и публике, и самим музыкантам — это как заряд прекрасного настроения.



Патрик Де Клерк, Клаудио Ванделли и Ён Холохан

И вот еще более необычная музыка, к тому же мировая премьера - «Metal concert» для электрогитары с оркестром. Даже для двух электрогитар, потому что на ритм-гитаре сыграл автор пьесы Патрик Де Клерк (Бельгия), а на соло-гитаре — колоритный лохматый Ён Холохан (Ирландия). «Меня интересует метал, и как классический композитор я захотел написать что-то, что объединит метал с классикой, не теряя особенностей того и другого», - объяснял за кулисами свой замысел Де Клерк. Особенности не потерялись, но и достичь симбиоза или хотя бы гармонии не получилось, кажется. Оркестр жил своей жизнью, а надсадный стон соло-гитары в духе Deep Purple или Rainbow – своей. С электрогитарами взаимодействовали разве что барабаны и духовые секции оркестра, и большей частью когда играли такие же надсадные риффы. Струнные секции потерялись вовсе. Возможно, для этого произведения нужен не хард-роковый или метал, а скорее прогрессив-роковый гитарист.



Всероссийский юношеский оркестр

Завершился гала-концерт весьма и весьма достойным исполнением «Болеро» Равеля в исполнении Всероссийского юношеского оркестра под рукой Юрия Башмета. Ребята играют «Болеро» не в первый раз, но нужно учитывать, что этот оркестр никогда не бывает в одном и том же составе, а только в прошлом году там появилось около 100 (!) новых музыкантов, а кто-то ушел по возрасту. Все в порядке оказалось и с динамикой, и с нюансировкой, и с нарастанием экспрессии (за этим чутко следит Башмет). И даже духовые почти не огорчили. По-хорошему взрослое выступление.



Юрий Башмет

В финале концерта Юрий Башмет пообещал следующий юбилейный, 15-й по счету, Зимний фестиваль в Сочи провести с 14 по 27 февраля 2022 года. «Будет многое, иногда шокирующее, иногда нет», - пообещал маэстро. И, возможно, еще в этом году осенью снова вернуться в Сочи с гала-концертом.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ