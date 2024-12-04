Исследование: из-за ИИ доходы музыкантов упадут на 20%

Ожидается, что рынок ИИ к 2028 году вырастет с 3 до 64 миллиардов евро в год.

Исследование опубликовала Международная конфедерация обществ авторов и композиторов, представляющая более пяти миллионов артистов по всему миру, сообщает The Guardian. Согласно ее выводу, влияние искусственного интеллекта обогатит гигантские технологические компании, а права создателей и потоки доходов резко сократятся, если не вмешаются политики.

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Разработчики и поставщики ИИ в музыкальной индустрии могут получить прибыль в размере четырех миллиардов евро. Для сравнения: в 2023-м их доход составлял 0,1 миллиарда.

Президент организации, бывший участник поп-группы ABBA Бьорн Ульвеус отметил правительства Австралии и Новой Зеландии, наиболее эффективно защищающие своих авторов от нашествия нейросетей. По словам музыканта, страны «смогут добиться того, чтобы ИИ служил инструментом для повышения творческого потенциала человека, а не заменял его».