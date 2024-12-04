В России предложили лишать монетизации песни, созданные ИИ

В крупных технологических компаниях считают, что нейросети — это лишь инструмент для выражения творческого замысла. Юристы признают, что этот вопрос еще долго будет оставаться дискуссионным, но склоняются к классификации искусственного интеллекта именно как инструмента.

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ; лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») предлагает закрепить практику, при которой контент, сгенерированный искусственным интеллектом, не подлежит монетизации и не должен охраняться как объект авторских или смежных прав. Об этом заявил гендиректор НФМИ Никита Данилов в ходе обсуждения проекта концепции регулирования ИИ до 2030 года.