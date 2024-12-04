В России предложили лишать монетизации песни, созданные ИИ

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Участники музыкального рынка предлагают запретить монетизацию песен, созданных искусственным интеллектом (ИИ). Из-за подобных произведений, созданных ИИ с использованием образов известных артистов, последние недополучают около 3,5 млрд руб. в год.

В крупных технологических компаниях считают, что нейросети — это лишь инструмент для выражения творческого замысла. Юристы признают, что этот вопрос еще долго будет оставаться дискуссионным, но склоняются к классификации искусственного интеллекта именно как инструмента.

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ; лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») предлагает закрепить практику, при которой контент, сгенерированный искусственным интеллектом, не подлежит монетизации и не должен охраняться как объект авторских или смежных прав. Об этом заявил гендиректор НФМИ Никита Данилов в ходе обсуждения проекта концепции регулирования ИИ до 2030 года.

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