Ушел из жизни Борис Базуров

О его смерти сообщили в соцсетях друзья. Причина смерти не сообщается. Прощание состоится 15 февраля 2022 года в 14.15 в Храме Успения Пресвятой Богородицы.



Борис Базуров

В 1979—1987 годах Борис Базуров был солистом Ансамбля народной музыки под управлением Дмитрия Покровского, организатором и художественным руководителем фольклорных ансамблей «Круг» и «Русичи», а также первой русской этно-рок группы «Народная Опера», существующей до сих пор.

Базуров известен также как дирижёр, педагог, этномузыколог, признанный в мире российский исполнитель на чепмен стике, создатель авторской музыкальной системы «гуслетар». В ансамблях Бориса Базурова были совершены успешные попытки музыкальных реконструкций таких типов русской этнической музыки, как хор владимирских рожечников, новгородский скомороший ансамбль гудошников и гусляров, мужской вокальный ансамбль воинского древнерусского стиля, народная драма-комедия «Лодка», сольное исполнение былин, духовных стихов и апокрифов под аккомпанемент колёсной лиры и средневековых гуслей и др. Многое было сделано впервые в советской и российской концертной практике.

Музыкант выпустил более 20 сольных альбомов в СССР, России и за рубежом. В числе его произведений - первые русские этно-рок-оперы «Казак Разин Степан» (1985—1991) и «Рюрик конунг русский» (2000—2006), этно-джазовый мюзикл «Снежимочка» (1993—1995) по мотивам ранней поэзии Велимира Хлебникова, симфоническая увертюра «Пугачёвщина» (2000) на темы последнего нереализованного оперного проекта Модеста Мусоргского «Лейб-Кампанцы», кроссовер-оратория «Псалмофония 2000» (1999), этническая сюита «Эхо языческой Руси» (1990), саундтрек художественного фильма «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского, музыка к кинофильмам и сериалам «МУР есть МУР» (2004), «Человек войны» (2005), «Червь» (2006), «Игра в шиндай» (2006), «Ночные посетители» (2007), «Воробей» (2010) и др. Наиболее яркие театральные работы - «Гроза» (МХАТ им. Чехова, Москва, 1994, режиссер Дмитрий Брусникин), «Мисс Жюли» (Театр на Малой Бронной, Москва, 2005, режиссер Андрей Кончаловский) и др.