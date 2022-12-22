Алла Рид воссоздала свою семью в клипе «Маленький мой мужчина»

Новогодняя история клипа оттеняет глубокий смысл песни, подчеркивая важность семейных ценностей.

Над сценарием и съемкой клипа работали авторы многих моих клипов - знаменитый фотограф и видеограф Петр Колчин и моя талантливая подруга - сценарист Евгения Сычева, которая уже 10 лет живёт в Таиланде, но именно сейчас оказалась в России.

У нас возникла идея снять Яшу в детстве и спустя 8 лет. Волею судьбы автор песни Алла Зохина нашла фантастического малыша Мишу Клейнера, который как 2 капли воды оказался похож на маленького Яшу - невероятный ребенок, в свои 6 лет не играет в игрушки, а «живёт» на съёмочной площадке.

Поскольку премьеру клипа мы запланировали на Новый год, то и историю хотелось снять новогоднюю. Самое поразительное, что всё сложилось за несколько дней - локация, идеи, герои, которых даже не пришлось искать.

Моих родителей в клипе блестяще сыграли автор песни Алла Зохина и её супруг Михаил Манзон.

На съёмочной площадке мы просто были настоящей семьёй. Так легко и в удовольствие мне не работалось, пожалуй, никогда. Правда после съемок я не могла несколько дней прийти в себя от слез - настолько сильная и глубокая мысль в этой песне и клипе.

Друзья! Посмотрите внимательно это видео. Эта трогательная, добрая история про каждого из нас. В конце вы увидите своих родителей... Жизнь так скоротечна. Кто-то вспомнит и будет плакать от того, что уже ничего не изменить, а кто-то задумается и захочет позвонить, приехать, прибежать, обнять... Ведь завтра этого уже может не случиться», - Алла Рид.