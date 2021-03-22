Анет Сай и Niletto лежат в кровати и занимаются шопингом в любви

В клипе режиссера Дмитрия Климова пара валяется на кровати вместе, ходит по известному супермаркету товаров для дома, выбирая что-то для себя, дарит друг другу цветы, - словом, жизненная рутина как она есть, - но все мысли только о любви.
«В песне «Не люблю» мы с Даней поделились с вами нашими историями из жизни. Из поколения в поколение люди проживают похожую ситуацию, когда долго живешь с человеком, но ваши отношения постоянно на грани, («закипает чайник, закипаем и мы»..). С одной стороны, есть вещи в этом человеке, которые ты уже не можешь терпеть, а с другой, ты его настолько любишь, что не можешь расстаться с ним и представить на его месте кого-то другого. В клипе мы показали, как зарождаются отношения и как важно примерить на себя ту классную жизнь, которую ты хочешь прожить с этим человеком. Возможно будут и раздражения, притирки, ссоры, но будет и Любовь. А это самое главное. Мы вас обожаем, поэтому приготовили для вас именно такой клип. Смотрите, наслаждайтесь!», - говорит Анет Сай.
Похожие мысли и у Niletto.
«О чем этот трек и это видео? Помнишь шум, как нас с Анет словно застали вместе в магазине? Мы дали людям это видео показать, насколько сложно чувствовать личную жизнь, когда Ты на виду. Стоит оказаться рядом, как Твою личную жизнь сделают публичной, сделают такой, какой хотят видеть, при этом забывая про проблемы именно своей любви. Сложно... Мы с Аней очень хотели песней «Не люблю» и этим видео передать самую простую мысль: важно ценить свою личную историю любви и ценить в ней, исключительно, само чувство и то тепло, которое рождается между вами. Эта бытовая история показывает то, как мелочи могут ругать ваши чувства. Цени человека, цени чувство любви, что вам двоим подарено небом. Мы искренне желаем уюта в ваших сердцах, любви, доверия и обаяния. Обожаем вас!», - говорит Niletto.
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