Анет Сай и Niletto лежат в кровати и занимаются шопингом в любви

Песня с рефреном «Не реви, ты же красивая» про умение расставаться с парнями обрела визуальное воплощение в истории плачущей глухой девушки (ее играет Ника Дубик), которую увидела Анет Сай, принялась успокаивать и развлекать, и стала близкой подругой. В финале без симпатичного парня, впрочем, все равно не обошлось.

