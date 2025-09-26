Анет Сай с мужем выпустила первый альбом

В песнях звучат не образы — а их настоящие истории, две судьбы, две сцены, два сердца — и один выбор. Два артиста с разной аутентикой встретились и написали первые песни о счастливой любви, до этого у них не прослеживалась данная тема. Название альбома, как и первый трек, рассказывает о том, с чего всё началось - со страха пойти на встречу после тяжелых отношений.

Этот альбом — основной посыл о том, как на первый взгляд рисковое и ошибочное решение сделать смелый шаг на встречу друг к другу привел к созданию семьи. Во всем альбоме прослеживается смелость о высказывании своих чувств, возможно из за некого протеста, как сказали сами исполнители:

«Люди вокруг не верят в возможность счастливых отношений у двух медийных людей, многим это кажется какой то придуманной историей или пиар компанией».



Анет Сай с мужем

Но артисты смело и громко заявляют друг о друге на сцене и во всю доказывают, что настоящей любви нет никаких преград.