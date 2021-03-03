Анет Сай и Niletto полежали в одной кровати

Несколько дней назад был опубликован сниппет дуэта, и сегодня вышла полная версия песни и лирик-видео.

Герои Анет Сай и Niletto пытаются справиться с расставанием и внутренними обидами, и разобраться, есть ли разница между «не люблю» и «обожаю». При этом в припеве стоит неправильное ударение во фразе «с краю».

«Скорее всего в этом треке Ты узнаешь себя. Любовь в мелочах, мелочи разрушают и создают нас», - говорит Niletto.

«Какая она? Жизненная. Про кого она? Она про всех нас. Есть настоящая любовь, а есть настоящая страсть. Кто-то всю жизнь ждет принца, а кто-то кидается в омут с головой - и все по своему правы... У каждого своя история, свой опыт», - высказалась о песне Анет.

В последние дни Niletto и Анет Сай подогревали слухи о начавшемся романе.