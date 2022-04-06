Анет Сай уверена, что «И теперь прорвемся»

В сингле, проиллюстрированной черным квадратом на обложке, Анет Сай поет про то, что «мы все проходили и сейчас прорвёмся».

«Это не то время, когда проблема лишь одна - какое платье выбрать и какие туфли... Но это время наступит!», - считает блогерша.







Анет Сай

Анет Сай известна как участница второго сезона музыкального проекта «Песни» на ТНТ, исполнительница и автор хитов «Не реви», «Не люблю» в дуэте с Niletto, а ее хит «Слёзы» стал саундтреком к пятому сезону проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница!».