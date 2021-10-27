Анет Сай выпустила первую часть студийного альбома

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Анет Сай выпустила часть записанного студийного альбома под названием «Ч.2. Любовь», всего альбом состоит из трех частей (слушать релиз).

Поющая блогерша Анет Сай записала свой первый полноценный студийный альбом, однако решила выпускать его по частям, разделив его на три мини-альбома: «Ч.1. Слёзы», «Ч.2. Любовь» и «Ч.3. Движ». Сейчас представлен второй из них, остальные два выйдут позже. Как объяснила певица, такова её задумка — начать с середины.

EP состоит из четырёх композиций о страсти, привязанности и разбитом сердце. Сюда же включен и мартовский фит с Niletto «Не люблю?».

Анет Сай
Анет Сай

«Аж не верится, народ! Вышла первая часть альбома «Любовь» (в ней 4 песни)! В течение двух месяцев выйдут ещё два альбома! Все эти песни намного глубже, чем просто от души… Каждая песня - это целая маленькая жизнь миллионов людей», - говорит Анет.

Релиз вышел на лейбле Black Star.

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