Анет Сай выпустила первую часть студийного альбома

Поющая блогерша Анет Сай записала свой первый полноценный студийный альбом, однако решила выпускать его по частям, разделив его на три мини-альбома: «Ч.1. Слёзы», «Ч.2. Любовь» и «Ч.3. Движ». Сейчас представлен второй из них, остальные два выйдут позже. Как объяснила певица, такова её задумка — начать с середины.

EP состоит из четырёх композиций о страсти, привязанности и разбитом сердце. Сюда же включен и мартовский фит с Niletto «Не люблю?».



Анет Сай

«Аж не верится, народ! Вышла первая часть альбома «Любовь» (в ней 4 песни)! В течение двух месяцев выйдут ещё два альбома! Все эти песни намного глубже, чем просто от души… Каждая песня - это целая маленькая жизнь миллионов людей», - говорит Анет.

Релиз вышел на лейбле Black Star.