Егор Крид сравнил себя с «Телефоном»

Егор Крид и OG Buda сказали друг другу «Здравствуйте» Рэперы Егор Крид и OG Buda записали совместку «Здравствуйте» с почти бессмысленным текстом (слушать песню). Надо сказать, что OG Buda сейчас активно раскручивается, и при наличии бюджетов появление фита с Егором Кридом вслед за «Музыкалити» - вполне закономерная история. Удивление вызывает лишь трек, который был выбран. В нем нет хуков, нет даже ярких битов, зато в наличии абсолютно бессмысленный для дуэта текст. «Не ношу палево (шмот), но ношу палево (ствол)», - это точно текст для двух сладких мальчиков неопределенной ориентации? А фразы типа «Ты со мной рядом как монитор, Но сейчас низко как...

Егор Крид зачитал куплеты у австралийского хитмейкера Masked Wolf Егор Крид выпустил фит с австралийским хип-хоп-артистом Masked Wolf в ремиксе его хита «Astronaut in the Ocean» (смотреть клип). В мае трек «Astronaut in the Ocean»добрался до шестой строчки Billboard Hot 100. Егор Крид сделал собственный ремикс, и зачитал рэп как на английском, так и на русском.







Идея ремикса возникла во время переписки Егора и Masked Wolf, когда западный коллега внезапно предложил: «Мне сказали, что ты король в России, давай сделаем ремикс».



Егор добавил к треку свои куплеты, где спел сразу на русском и английском языках.



Егор Крид



«Трек уже супер хит, и я подумал, что мой куплет даст...

Егор Крид все-таки выпустил клип «Голос» Певец Егор Крид выпустил клип на недавно вышедший трек «Голос» (смотреть клип). Режиссер Александр Романов показал историю завершившихся отношений сквозь призму воспоминаний о счастливых моментах в отношениях. Крид слушает голосовое сообщение о разрыве от подруги, и представляет ее в своей комнате. Финал клипа относительно неожиданный.







Отметим, что многие поклонники певца ожидали, что в клипе снимется его «подружка» Валя Карнавал. Однако ее в клипе нет, снялась неизвестная актриса. Выход клипа Егор несколько раз задерживал, и вполне может, что причина задержки...

Егор Крид спел «(Не)идеальна» Певец Егор Крид выпустил давно обещанный новый сингл «(Не)идеальна» (слушать альбом). Трек посвящен будущим изменам, которые инфантильный герой песни предлагает простить друг другу, и помнить только лучшее из отношений.







Но самого юного певца пока больше волнует только внешность. Для поддержки релиза певец объявил в соцсетях о специальной акции, в рамках которой девушки должны сняться без косметики и прислать ему свои фотографии. Для сравнения участницам флэш-моба предлагается приложить свое фото и в макияже.



Егор Крид



«Девушки, запомните, ваша не идеальность...