Егор Крид сравнил себя с «Телефоном»

Песня рассказывает об отношениях, когда все заранее было известно, но парень долго не понимал и даже «тратил бабки» на красивую девушку.
«Я не уверен, что Егор Крид вообще понимает слова, которые ему приходится произносить. Ну то есть он постоянно поет про то, что «телкам» нужно проходить отбор, чтобы приблизиться к нему, что они все тошнотворные и одинаковые, что он хрупкий, а они все суки, не говоря уж о том, когда он вдруг "тратит бабки" на девушек. И самое страшное: "Не смогла удивить меня". Оказывается, он конкурсы на удивление проводит. Странным образом этот сексизм и унижения от геепохожего парня очень нравятся российским девушкам. А с музыкой все очень плохо. Биты на коленке, концепции трека вообще нет, голос Крида звучит как из домофона, - ну если Крид хотел показать, насколько ему наплевать на музыку - он это показал», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.
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