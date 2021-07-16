Егор Крид выпустил альбом «Pussy Boy»

В альбом вошло 10 треков, в том числе дуэты с OG Buda, Mayot, Blago white, Guf и Soda Luv.
«Мой первый рэп-альбом. А так четвёртый», - выразился Егор Крид.
«Не знаю, кто ждал от альбома что-то нового, учитывая, что самые яркие треки уже опубликованы, и они так себе. Да, это скорее рэп-альбом, чем поп-альбом. Проблема в том, что для рэп-альбома 2021 года тут вообще нет звучков, тембров, находок, вообще свежего дыхания. Пусть будет много омерзительной пошлости, как это всегда у Крида, - но где фрэш? Тут скорее старперство. Немного ветерка есть в "Дед роет", но не дотянуто по хукам. Короче, любой новый Lil Nas X уделывает Крида по саунду как пидо* пидо*а вчестную. Да и кто, Господи, в 2021 году выпускает альбом с названием «Pussy Boy»?», - удивляется музыкальный критик Гуру Кен.
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