Егор Крид запутался в «Ты не смогла простить»

Это поп-песня, в которой лирический герой активно путается в показаниях: то свою бывшую он называет «даже не главная бывшая» и говорит, что она не нравилась ни его родителям, ни его друзьям. А спустя секунду он уже поет о том, «я до сих пор тебя люблю». Словом, в рассказе об отношениях с девушками Егор Крид придерживается скорее «женской» логики. Чему вряд ли удивятся его просвещенные поклонницы.

Как и прошлые поп-песни Крида, этот короткий трек сделан на минималистичном бите, и сочетает открытый вокал с рэп-читкой.



Егор Крид

Трек вышел на лейбле Warner Music Russia.