Jony приостановил концерты

Концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе прокомментировал Пятому каналу ситуацию. По его словам, Jony получил настоятельные рекомендации от врачей прекратить на какое-то время сценические выступления. В противном случае певец просто может лишиться голоса.



Jony

«У него такое было состояние, что он даже говорить не мог, кашлял постоянно. Сами понимаете — организм молодой, уверен, что мы справимся, все будет хорошо, но пока не выдерживает. Периодически дает сбой», — сказал он.

Шавгулидзе отметил, что никакого хронического заболевания у певца нет, однако любое напряжение может пагубно сказаться на его связках. Проблема возникла в результате перезагрузки и элементарного недосыпа.

Вместе с тем Шавгулидзе добавил, что ситуация остается под контролем, никаких серьезных заболеваний у Jony нет. Артисту нужно восстановиться от напряженного графика, как следует выспаться.