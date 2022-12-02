Jony выпустил альбом «Не ищите во мне жанры»

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Певец Jony выпустил новый студийный альбом «Не ищите во мне жанры» (слушать альбом).

Альбом «Не ищите во мне жанры» стал третьим полноформатным релизом в дискографии Джахида Гусейнли.

«Всем огромное спасибо, крепко обнимаю каждого, кто причастен и каждого своего слушателя! Пусть эти песни сопровождают вас в самые прекрасные моменты вашей жизни, а также помогут пережить и преодолеть все невзгоды, ведь я хочу быть с вами и в радости, и в горе», - говорит Jony.

Jony
Jony

В альбом «Не ищите во мне жанры» вошло 15 треков. Среди них несколько дуэтов, записанных Jony с Anna Asti, Navai, HammAli, Эрикой Лундмоен и другими коллегами по сцене.

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