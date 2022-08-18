Клава Кока дала советы при несчастной любви

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Певица Клава Кока выпустила новый танцевальный трек «Плачешь» (слушать песню).

Клава Кока рассказывает о несчастной любви плачущей девушки к неверному парню, и пытается дать ей советы, как пережить ситуацию, если «между вами потерян контакт, но ты держишься за него, как за контракт».

Трек сделан в танцевальной стилистике 90-х, его выпустил лейбл Black Star.

Клава Кока
Клава Кока

Кроме того, певица сообщила, что уже сняла клип на эту песню в США, в Гранд-Каньоне.

«Мой прошлый сниппет с этого каньона на «Покинула чат» стал моим главным хитом, поэтому я решила снова проехать полмира! Надеюсь, не зря, и эта песня тоже станет хитом».

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