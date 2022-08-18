Клава Кока дала советы при несчастной любви

Клава Кока рассказывает о несчастной любви плачущей девушки к неверному парню, и пытается дать ей советы, как пережить ситуацию, если «между вами потерян контакт, но ты держишься за него, как за контракт».Трек сделан в танцевальной стилистике 90-х, его выпустил лейбл Black Star.
Кроме того, певица сообщила, что уже сняла клип на эту песню в США, в Гранд-Каньоне.
«Мой прошлый сниппет с этого каньона на «Покинула чат» стал моим главным хитом, поэтому я решила снова проехать полмира! Надеюсь, не зря, и эта песня тоже станет хитом».
Комменты