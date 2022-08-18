Клава Кока дала советы при несчастной любви

Песня написана от лица двух девушек-соперниц, которые никак не могут поделить парня. Они то умоляют его не уходить еще хотя бы день, то сбрасывают его фотографии с балкона. В клипе Клава Кока и Мари Краймбрери ходят по парку с аттракционами, и убеждают друг друга.







«Ну зачем ты променял меня на эту шкуру? Я любила за глаза, она — за купюры», - иронически намекая на прозвище эскортниц.



А затем каждая убеждает, что она-то уж точно «не из эскорта».



Клава Кока и Мари Краймбрери



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