Клава Кока спела о любви без мозгов

В совместной песне Temnee читает речитативы, а Клава Кока поет про то ее «любовь - чистая».
«Отмечаем нашу годовщину новым апрельским фитом. Если честно, это вышло случайно и очень спонтанно», - написала Клава Кока.
Цифровой релиз сингла осуществили лейблы Make it Music, Full Music и Sputnik.
Любопытно, что если поклонники Клавы Коки очень благожелательно отнеслись к этому фиту, то поклонники Temnee (Артем Гришин) наотрез отказались признавать участие Клавы в дуэте полезным и призвали «вырезать Клаву Коку» из трека.
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