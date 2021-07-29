Клава Кока спела о расставании с бойфрендом

В жанре поп-трепа Клава Кока спела о том, что «что осталось у тебя от меня, от меня Кроме этих слитых фото в твоём Instagram, И на все наши красивые строчки Ты поставил некрасивую точку». Певица намекает на слитые Гордеем после расставания личные фото в Инстаграме.

Блогеры встречались около двух лет, при этом публично скрывая свою связь. И лишь после расставания Гордей выложил совместные фото, объявив о прекращении отношений.



Клава Кока

«Там очень личное. Надеюсь, эта песня кому-нибудь поможет отпустить!», - говорит Клава Кока.