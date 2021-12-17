OG Buda, Mayot и 17 Seventeen внедрили гипер-поп в «Вина»

В июне Джиган случайно выдал в эфире очередную вирусную фразочку «На чиле», комментируя предстоящий бой с Александром Емельяненко. Фразу начали активно цитировать в соцсетях. Решив воспользоваться ситуацией, Джиган оперативно собрал команду из актуальных артистов, и записал трек «На чиле». В создании трека приняли участие состоявшиеся звёзды Егор Крид, Тимати и Гуф, перспективные ньюскульщики OG Buda, Soda Luv и blago white, а также казахстанский хитмейкер The Limba, разбавивший вереницу рэп-...

В июне Джиган случайно выдал в эфире очередную вирусную фразочку «На чиле», комментируя предстоящий бой с Александром Емельяненко. Фразу начали активно цитировать в соцсетях. Решив воспользоваться ситуацией, Джиган оперативно собрал команду из актуальных артистов, и записал трек «На чиле». В создании трека приняли участие состоявшиеся звёзды Егор Крид, Тимати и Гуф, перспективные ньюскульщики OG Buda, Soda Luv и blago white, а также казахстанский хитмейкер The Limba, разбавивший вереницу рэп-...

Рэперы Егор Крид и OG Buda записали совместку «Здравствуйте» с почти бессмысленным текстом (слушать песню).