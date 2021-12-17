OG Buda, Mayot и 17 Seventeen внедрили гипер-поп в «Вина»

Новый трек выполнен в жанре hyper pop и спродюсирован совместно с Wex, Lawzy, treepside. Песня - об отношениях, которые подходят к своему логическому концу, и которые больше не мотивируют, а медленно убивают.
«Отличный саунд от DooMee, и хотя Seventeen тут вроде на фите, но именно он делает вокал всего трека. Вообще треков в стилистике гипер-попа пока не очень много в русском сегменте рэпа, все активно увлекаются детройт-рэпом. Но две главных претензии к этому отлично звучащему треку: отсутствие липких хуков и издевательское отношение к ударениям. Апофеоз безумия: фраза «бухой без вина, и это твоя вина» - и оба ударения вина на первом слоге! Может быть, у OG Buda доля в бизнесе Genius?», - задается вопросом музыкальный критик Гуру Кен.
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